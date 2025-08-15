Menü Suche
Kommentar 32
Bundesliga

Angebot eingereicht: BVB will City-Star

Die Fans von Borussia Dortmund lechzen nach Verstärkungen. Die Sehnsüchte möchten die Schwarz-Gelben mit einem City-Akteur stillen.

von Luca Hansen - Quelle: Sky
1 min.
Echeverri jubelt @Maxppp

Bei Jadon Sancho sind sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund noch unschlüssig, allerdings ist man sich an der Strobelallee einig, dass die Offensive noch Verstärkung braucht. Der Blick wandert dabei erneut nach Manchester, diesmal allerdings zum Stadtrivalen Manchester City.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Schwarz-Gelben stark an Claudio Echeverri von Manchester City interessiert. Der BVB hat bereits ein offizielles Angebot eingereicht, vorgesehen ist eine Leihe mit Kaufoption. Eine Einigung steht noch aus.

Allerdings hat der quirlige Mittelfeldspieler noch andere Optionen. Den Skyblues war der 19-Jährige im Januar 2024 immerhin 18,5 Millionen Euro Ablöse wert. Bei der Klub-WM kam der Argentinier zwar nur in einem Spiel zum Einsatz, erzielte jedoch direkt einen Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (32)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
BVB
ManCity
Claudio Echeverri

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
ManCity Logo Manchester City FC
Claudio Echeverri Claudio Echeverri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert