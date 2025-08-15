Angebot eingereicht: BVB will City-Star

Bei Jadon Sancho sind sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund noch unschlüssig, allerdings ist man sich an der Strobelallee einig, dass die Offensive noch Verstärkung braucht. Der Blick wandert dabei erneut nach Manchester, diesmal allerdings zum Stadtrivalen Manchester City.

Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Schwarz-Gelben stark an Claudio Echeverri von Manchester City interessiert. Der BVB hat bereits ein offizielles Angebot eingereicht, vorgesehen ist eine Leihe mit Kaufoption. Eine Einigung steht noch aus.

Allerdings hat der quirlige Mittelfeldspieler noch andere Optionen. Den Skyblues war der 19-Jährige im Januar 2024 immerhin 18,5 Millionen Euro Ablöse wert. Bei der Klub-WM kam der Argentinier zwar nur in einem Spiel zum Einsatz, erzielte jedoch direkt einen Treffer.