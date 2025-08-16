Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

34 Millionen: Lewis vor City-Abgang?

von Arouna Touray - Quelle: Daily Mail | Fabrizio Romano
1 min.
Rico Lewis im Zweikampf @Maxppp

Nottingham Forest arbeitet weiter kräftig am Kader für die anstehende Premier League-Saison. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, pochen die Tricky Trees auf eine Verpflichtung von Rico Lewis von Manchester City. Die Skyblues erhoffen sich für den 20-Jährigen rund 34 Millionen Euro. Laut Fabrizio Romano hat Nottingham bereits ein erstes Angebot eingereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach James McAtee, der sich aller Voraussicht nach ebenfalls für rund 34 Millionen Euro Forest anschließen wird, ist Lewis bereits der zweite Wunschspieler aus der City-Jugend. Dem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge könnten sich die Citizens eine Weiterverkaufsgebühr sowie eine Rückkaufoption für den talentierten Defensivallrounder sichern. Ans Etihad ist der Engländer (fünf Länderspiele) vertraglich noch bis 2028 gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
ManCity
Nottingham
Rico Henry Mark Lewis

Weitere Infos

Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
Nottingham Logo Nottingham Forest
Rico Henry Mark Lewis Rico Henry Mark Lewis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert