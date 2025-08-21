Bayers Haltung bei Palacios

Simon Rolfes will nichts von einem möglichen Abgang von Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (26) wissen. „Ich habe das auch gelesen, aber da gibt es keinerlei Bestreben ihn abzugeben. Weder der Spieler noch sein Berater sind da auf uns zugekommen. Wir planen fest mit ihm“, zitiert ‚Sky‘ Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport.

Palacios selbst soll einem Tapetenwechsel offen gegenüberstehen. Zahlungskräftige Interessenten tummeln sich in der Saudi Pro League, darunter Al Ahli und Al Nassr. Laut Rolfes kommt ein Abgang zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht infrage. Anders sieht es bei Mittelstürmer Victor Boniface (24) aus, der vor einer Leihe zum AC Mailand steht. Amine Adli (25) befindet sich derweil auf dem Sprung zum AFC Bournemouth.