Menü Suche
Kommentar 2
SPL

Bayer 04: Palacios hebt Daumen für Wechsel

von Dominik Schneider - Quelle: Arriyadiah
@Maxppp

Der mögliche Abgang von Exequiel Palacios (26) könnte bei Bayer Leverkusen bald die nächste große Lücke im Kader reißen. Wie ‚Arriyadiah‘ aus Saudi-Arabien berichtet, hat der zentrale Mittelfeldspieler nun grünes Licht für einen Wechsel in die Saudi Pro League gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interessierte Vereine sind unterschiedlichen Berichten zufolge Al Ahli mit Trainer Matthias Jaissle und Al Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo. Durchgehend ist die Rede von einem möglichen Ablösepaket in Höhe von 45 Millionen Euro. Bis 2028 ist Palacios noch an die Werkself gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Bundesliga
Ahli
Nassr
Leverkusen
Exequiel Palacios

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Bundesliga Bundesliga
Ahli Logo Al Ahli
Nassr Logo Al Nassr
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Exequiel Palacios Exequiel Palacios
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert