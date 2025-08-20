Bayer 04: Palacios hebt Daumen für Wechsel

Der mögliche Abgang von Exequiel Palacios (26) könnte bei Bayer Leverkusen bald die nächste große Lücke im Kader reißen. Wie ‚Arriyadiah‘ aus Saudi-Arabien berichtet, hat der zentrale Mittelfeldspieler nun grünes Licht für einen Wechsel in die Saudi Pro League gegeben.

Interessierte Vereine sind unterschiedlichen Berichten zufolge Al Ahli mit Trainer Matthias Jaissle und Al Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo. Durchgehend ist die Rede von einem möglichen Ablösepaket in Höhe von 45 Millionen Euro. Bis 2028 ist Palacios noch an die Werkself gebunden.