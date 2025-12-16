Mit 16: Marcelo-Sohn winkt Profi-Debüt

Der erst 16-jährige Enzo Alves wurde erstmals in den Kader von Real Madrid Castilla berufen. Entsprechend könnte der Mittelstürmer am heutigen Dienstag (20 Uhr) in der Partie gegen Manchester City sogar sein Debüt unter Chefcoach Álvaro Arbeloa feiern.

Der Sohn von Klublegende Marcelo (37), der seine erfolgreiche Karriere inzwischen beendet hat, erlebt dieser Tage einen kometenhaften Aufstieg. Erst vor knapp drei Wochen kam der spanische U17-Nationalspieler erstmals für Reals U19-Auswahl zum Einsatz. Nun winkt dem vertraglich bis 2027 gebundenen Rechtsfuß der nächste große Meilenstein.