Menü Suche
Kommentar
La Liga

Mit 16: Marcelo-Sohn winkt Profi-Debüt

von Julian Jasch - Quelle: Marca
3 min.
Marcelo bei der Meisterfeier @Maxppp

Der erst 16-jährige Enzo Alves wurde erstmals in den Kader von Real Madrid Castilla berufen. Entsprechend könnte der Mittelstürmer am heutigen Dienstag (20 Uhr) in der Partie gegen Manchester City sogar sein Debüt unter Chefcoach Álvaro Arbeloa feiern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sohn von Klublegende Marcelo (37), der seine erfolgreiche Karriere inzwischen beendet hat, erlebt dieser Tage einen kometenhaften Aufstieg. Erst vor knapp drei Wochen kam der spanische U17-Nationalspieler erstmals für Reals U19-Auswahl zum Einsatz. Nun winkt dem vertraglich bis 2027 gebundenen Rechtsfuß der nächste große Meilenstein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert