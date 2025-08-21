Menü Suche
La Liga

Real: Courtois vor Vertragsverlängerung

von Arouna Touray - Quelle: Sacha Tavolieri
Thibaut Courtois streckt sich @Maxppp

Thibaut Courtois schwört Real Madrid die Treue. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat sich der 33-Jährige mit den Königlichen auf eine Ausweitung seines Vertrags verständigt. Das aktuelle Arbeitspapier des Torhüters läuft nur noch bis zum nächsten Sommer. Dem Bericht des Transferexperten zufolge wird dieses um zwei weitere Jahre ausgedehnt.

Courtois geht in diesem Sommer bereits in seine achte Saison für die Madrilenen. Im Sommer 2018 war der Belgier für 35 Millionen Euro vom FC Chelsea in die spanische Hauptstadt gewechselt. Bislang absolvierte der 103-fache Nationalspieler 289 Partien für Real. Die Vertragsverlängerung soll in den kommenden Wochen offiziell gemacht werden.

