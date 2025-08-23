Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Lautern: Kalenderjahr für Asta gelaufen

von Dominik Sandler - Quelle: fck.de
Asta hat Schmerzen @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern muss nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen die SV Elversberg den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wie die Roten Teufel mitteilen, hat sich Außenverteidiger Simon Asta (24) einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im Knie zugezogen. Er wird dem FCK damit bis zum Jahresende fehlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torsten Lieberknecht muss damit auf der rechten Seite eine Alternative für den quirligen Spieler finden, der erst im Sommer von der SpVgg Greuther Fürth an den Betzenberg gewechselt war. Beim gestrigen Spiel kam nach elf Minuten Faride Alidou (24) für Asta in die Partie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Kaiserslautern
Simon Asta

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Simon Asta Simon Asta
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert