Menü Suche
Kommentar 5
Offiziell La Liga

Sieben Jahre: Neuer Klub für BVB-Flirt Veiga

Borussia Dortmund und der FC Bayern waren dran, gehen aber leer aus. Renato Veiga spielt künftig in La Liga.

von Luca Hansen - Quelle: villarrealcf.es
1 min.
Renato Veiga am Ball für Portugal @Maxppp

Der FC Villarreal verstärkt sich mit Renato Veiga. Wie das Gelbe U-Boot bekanntgibt, kommt der flexible Defensivspieler vom FC Chelsea und unterschreibt einen Vertrag bis 2032. Die Vertragslaufzeit von sieben Jahren ist ungewöhnlich lang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit kolportierten 29,5 Millionen Euro Ablöse avanciert der 22-Jährige zum klubinternen Rekordeinkauf. Chelsea hatte Veiga 2024 für 14 Millionen vom FC Basel gekauft.

Villarreal CF
El Villarreal CF y el @ChelseaFC han alcanzado un acuerdo de traspaso por Renato Veiga, que firma con la entidad amarilla hasta 2032.

¡Bienvenido al Submarino, Renato 💛!
Bei X ansehen

In der Vergangenheit wurden auch der FC Bayern München und insbesondere Borussia Dortmund mit dem Portugiesen in Verbindung gebracht. Nun zieht der Linksfuß aber das sonnige Spanien der Bundesliga vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Chelsea
Villarreal
Renato Veiga

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Villarreal Logo FC Villarreal
Renato Veiga Renato Veiga
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert