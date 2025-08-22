Sieben Jahre: Neuer Klub für BVB-Flirt Veiga

Der FC Villarreal verstärkt sich mit Renato Veiga. Wie das Gelbe U-Boot bekanntgibt, kommt der flexible Defensivspieler vom FC Chelsea und unterschreibt einen Vertrag bis 2032. Die Vertragslaufzeit von sieben Jahren ist ungewöhnlich lang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit kolportierten 29,5 Millionen Euro Ablöse avanciert der 22-Jährige zum klubinternen Rekordeinkauf. Chelsea hatte Veiga 2024 für 14 Millionen vom FC Basel gekauft.

In der Vergangenheit wurden auch der FC Bayern München und insbesondere Borussia Dortmund mit dem Portugiesen in Verbindung gebracht. Nun zieht der Linksfuß aber das sonnige Spanien der Bundesliga vor.