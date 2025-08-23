Bayer kündigt weitere Transfers an

Kein anderer Bundesligist ist in diesem Sommer auf dem Transfermarkt so aktiv wie Bayer Leverkusen – und das zieht sich wohl bis zum Ende des Transferfensters durch. Vor dem Spiel der Werkself gegen die TSG Hoffenheim sagte Simon Rolfes bei ‚Sky‘: „Ich glaube schon, dass es noch Bewegung gibt in den nächsten Tagen. Es gibt für uns aber heute kein weiteres Thema, das wir verkünden werden.“

Das wird sich in den verbleibenden Tagen aber wohl noch ändern. Bis zum 1. September haben die Klubs noch Zeit, neue Spieler zu verpflichten. Sollte Victor Boniface (24) zum AC Mailand wechseln, könnte Bayer etwa im Sturm noch einmal nachlegen.