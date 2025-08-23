Bayer-Aufstellung: Echeverri schon dabei

Mit Spannung wurde die Aufstellung von Bayer Leverkusen beim Bundesliga-Debüt von Erik ten Hag erwartet, jetzt ist sie da. Der Niederländer setzt heute (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim auf drei Neuzugänge in seiner ersten Elf. Wie schon im Pokal in der Vorwoche gegen Sonnenhof Großaspach (4:0) beginnen Mark Flekken (32), Jarell Quansah (22) und Ibrahim Maza (19).

Ten Hag verändert seine Mannschaft ohnehin nur auf einer Position. Und das notgedrungen: Für Amine Adli (25), der mittlerweile beim AFC Bournemouth spielt, darf sich heute Nathan Tella (26) beweisen. City-Leihgabe Claudio Echeverri (19), der erst seit zwei Tagen zum Kader der Werkself gehört, sitzt immerhin schon auf der Bank.