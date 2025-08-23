Menü Suche
Bayer-Aufstellung: Echeverri schon dabei

von Dominik Sandler - Quelle: bayer04.de
ten Hag @Maxppp
Leverkusen 1-2 Hoffenheim

Mit Spannung wurde die Aufstellung von Bayer Leverkusen beim Bundesliga-Debüt von Erik ten Hag erwartet, jetzt ist sie da. Der Niederländer setzt heute (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim auf drei Neuzugänge in seiner ersten Elf. Wie schon im Pokal in der Vorwoche gegen Sonnenhof Großaspach (4:0) beginnen Mark Flekken (32), Jarell Quansah (22) und Ibrahim Maza (19).

Bayer 04 Leverkusen
𝙀𝙎 𝙂𝙀𝙃𝙏 𝙇𝙊𝙎! 💪 So startet Erik ten Hag in den ersten Bundesliga-Spieltag! 🤩⚫️🔴

🔜 #B04TSG | #Bayer04
Bei X ansehen

Ten Hag verändert seine Mannschaft ohnehin nur auf einer Position. Und das notgedrungen: Für Amine Adli (25), der mittlerweile beim AFC Bournemouth spielt, darf sich heute Nathan Tella (26) beweisen. City-Leihgabe Claudio Echeverri (19), der erst seit zwei Tagen zum Kader der Werkself gehört, sitzt immerhin schon auf der Bank.

