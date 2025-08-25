Neues Leverkusen-Angebot für Fernández – García weckt Interesse

Die Transferperiode bei Bayer Leverkusen ist geschäftiger denn je. Schwerwiegende Abgänge im Kader müssen von Simon Rolfes kompensiert werden. Der Geschäftsführer Sport arbeitet mit Hochdruck daran, den Kader bis zum 1. September zu verstärken. Um Ezequiel Fernández begrüßen zu dürfen, legen die Leverkusener nun nach.

Laut ‚Sky‘ gibt es eine neue Offerte von Bayer für den zentralen Mittelfeldspieler, der noch bis 2029 an Al-Qadsiah gebunden ist. Mit dem 23-jährigen Argentinier sind sich die Rheinländer längst einig, was noch fehlt ist eine Übereinkunft mit dem saudischen Erstligisten. Die neue Offerte soll einen Gesamtwert von 25 Millionen Euro plus Boni haben.

Die Zahlen von Fabrizio Romano variieren etwas. Der Transfermarkt-Insider berichtet von einem Angebot über 30 Millionen Euro ohne Bonuszahlungen. Außerdem soll eine Weiterverkaufbeteiligung über 15 Prozent integriert werden.

García hat Verehrer im Ausland

Während sich die Vereine annähern, weckt der nächste Bayer-Profi Begehrlichkeiten in anderen Ligen. Der Pay-TV-Sender berichtet, dass es für Aleix García in Spanien und anderen europäischen Ländern Interessenten gibt. Der 28-Jährige konnte sich in der vergangenen Saison noch keinen Stammplatz sichern, dürfte aufgrund der aktuellen Kadersituation aber an Wichtigkeit gewonnen haben.

Im DFB-Pokal und in der Bundesliga stand der spielstarke Mittelfeldspieler über die volle Distanz auf dem Rasen, steuerte im Pokal sogar einen Assist zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Konkret könnte ein Abgang dem Bericht zufolge dann werden, wenn García selbst den Wunsch nach einer Luftveränderung äußert.