Neuer Klub für Brekalo

Josip Brekalo wird nach der kroatischen, deutschen, türkischen und italienischen Liga nun auch die spanische La Liga kennenlernen. Aufsteiger Real Oviedo verkündet die Verpflichtung des 27-jährigen Flügelspielers, der einen Vertrag bis 2027 erhält.

Brekalo kommt ablösefrei vom AC Florenz, bei dem er sportlich keine Rolle mehr spielte. In der Bundesliga lief der Kroate insgesamt 122 Mal für den VfL Wolfsburg und den VfB Stutgart auf, erzielte 17 Tore und gab 14 Assists. Die vergangene Saison verbrachte Brekalo als Leihspieler bei Kasimpasa in der Süper Lig.