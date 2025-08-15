108 Millionen: Nottingham vor Transfer-Hattrick

Nottingham Forest hat die letzten Details bei der Verpflichtung von James McAtee (22) geklärt. Umgerechnet 25 Millionen Euro zahlen die Engländer laut Fabrizio Romano an Ligarivale Manchester City. Mit Boni kann die Summe auf 34 Millionen ansteigen.

Vereinbart wurden zudem eine Weiterverkaufsklausel und Rückkaufoption. An McAtee, dessen Vertrag in Manchester 2026 ausläuft, hatten auch einige namhafte Bundesligisten Interesse signalisiert. Nun geht es für den offensiven Mittelfeldspieler und englischen U21-Europameister erst einmal in der Premier League weiter.

Zwei weitere Deals fast fix

Auf zahlreiche Assists von McAtee dürfte dann auch Arnaud Kalimuendo (23) hoffen. Der Mittelstürmer kommt für kolportierte 30 Millionen Euro von Stade Rennes zu Nottingham. Der Transfer des Franzosen, der in der vergangenen Ligue 1-Saison mit 17 Toren auf sich aufmerksam machte, befindet sich auf der Zielgeraden.

Außerdem im Anflug auf die Tricky Trees: Omari Hutchinson (21) von Absteiger Ipswich Town. Der flexible Offensivspieler kostet laut ‚The Athletic‘ rund 44 Millionen Euro. Die finale Einigung soll unmittelbar bevorstehen.

Gehen alle Deals wie geplant durch, nimmt der Premier League-Siebte der Vorsaison binnen kürzester Zeit also bis zu 108 Millionen Euro in die Hand. Fertig ist Nottingham dann aber nicht zwingend. Gespräche hat man bereits über einen Transfer von Mittelfeldspieler Douglas Luiz (27/Juventus Turin) aufgenommen.