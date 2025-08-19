Menü Suche
City verkündet Nypan-Leihe

von Fabian Ley - Quelle: mancity.com
Sverre Nypan im Duell mit Casemiro @Maxppp

Mittelfeldtalent Sverre Nypan (18) soll sich in der kommenden Saison in der Championship weiterentwickeln. Manchester City verleiht den norwegischen U21-Nationalspieler umgehend für ein Jahr zu Zweitligist FC Middlesbrough. Zuvor hatten auch Bundesliga-Klubs Interesse an einem Leihgeschäft bekundet.

Manchester City
Sverre Nypan has joined Middlesborough on a season-long loan.

Best of luck, Sverre! 🩵
Nypan war erst vor einem Monat für rund 15 Millionen Euro von Rosenborg Trondheim zu den Skyblues gewechselt. Der Youngster, den Borussia Dortmund vor seinem Premier League-Transfer ins Visier genommen hatte, wurde in Manchester mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.

