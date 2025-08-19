Premier League
City verkündet Nypan-Leihe
Mittelfeldtalent Sverre Nypan (18) soll sich in der kommenden Saison in der Championship weiterentwickeln. Manchester City verleiht den norwegischen U21-Nationalspieler umgehend für ein Jahr zu Zweitligist FC Middlesbrough. Zuvor hatten auch Bundesliga-Klubs Interesse an einem Leihgeschäft bekundet.
Nypan war erst vor einem Monat für rund 15 Millionen Euro von Rosenborg Trondheim zu den Skyblues gewechselt. Der Youngster, den Borussia Dortmund vor seinem Premier League-Transfer ins Visier genommen hatte, wurde in Manchester mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.
