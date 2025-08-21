Schon verabschiedet: Schalke tütet Blitz-Transfer ein

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Außenbahnspieler offenbar bei Holstein Kiel fündig geworden. Wie ‚Sky‘ berichtet, schließt sich Finn Porath (28) den Königsblauen an.

Der Offensivakteur, der vorwiegend auf den Flügeln agiert, soll sich bereits von seinen Mannschaftskollegen in Norddeutschland verabschiedet haben. Porath befinde sich aktuell auf dem Weg in den Ruhrpott, um den Transfer abzuschließen.

Bei den Störchen steht der frühere deutsche U16-Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag. Entsprechend bedarf es einer Ablöse zur Abwicklung des Deals, die Rede ist von einer halben Million Euro.

Weitere Neuzugänge im Blick?

Beschäftigt hatte sich S04 nach dem Wechsel von Taylan Bulut (19) zu Besiktas zuletzt unter anderem auch mit Felix Passlack (27/VfL Bochum). Gerüchte kursieren außerdem um ein Interesse an Jonas Meffert (30/HSV). Nicht auszuschließen, dass die Schalker nach dem soliden Saisonstart mit weiteren Neuzugängen planen.