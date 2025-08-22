Medien: Schalke denkt an Kutucu-Rückkehr

Einige Fans des FC Schalke 04 werden sich in der vergangenen Saison mit Blick in die Süper Lig verwundert die Augen gerieben haben. Für Eyüpspor hatte Ahmet Kutucu in 18 Spielen acht Tore und sieben Vorlagen beigesteuert, im Winter legte Galatasaray dann sechs Millionen Euro auf den Tisch, um den 25-Jährigen zu holen.

Bei den Cimbom floppte Kutucu allerdings, erzielte in 18 weiteren Partien nur zwei magere Treffer. Zum Auftakt der neuen Spielzeit war der in Gelsenkirchen geborene Rechtsfuß nicht im Kader zu finden. Bei Gala plant man nicht mehr mit Kutucu.

Holt Schalke den verlorenen Sohn zurück?

Und das könnte andere Klubs auf den Plan rufen. Der türkische Fernsehsender ‚Sky Spor‘ berichtet, dass der FC Schalke 04 über eine Rückkehr des ehemaligen Jugendspielers nachdenkt, sogar ein Angebot soll bereits vorliegen.

Vor vier Jahren hatte Königsblau das Eigengewächs für eine halbe Million Euro an Basaksehir verkauft. Bei Galatasaray steht Kutucu noch bis 2028 unter Vertrag und dürfte entsprechend nicht ganz günstig werden. Vorstellbar könnte auch eine Leih-Rückkehr zum Zweitligisten sein.