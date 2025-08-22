Kiel holt neuen Angreifer

Holstein Kiel legt noch einmal in der Offensive nach. Adrian Kapralik unterschreibt einen Vertrag bis 2029 beim Absteiger, der mit zwei Niederlagen in die neue Zweitliga-Saison gestartet ist. Kapralik kommt vom MSK Zilina, an den eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro fließt. Für den slowakischen Erstligisten bestritt der 23-jährige Rechtsfuß 141 Profispiele (30 Tore, 25 Assists). Zum Einsatz kam Kapralik dabei meist auf den offensiven Außenbahnen, agierte hin und wieder aber auch als Mittelstürmer.

Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe sagt über den slowakischen Neuzugang: „Wir haben Adrian in den letzten Jahren in Zilina und den Nationalmannschaften intensiv verfolgt und sind überzeugt, einen hochveranlagten Spieler gewonnen zu haben. Er hat die Qualitäten, um in unserem Offensivspiel auf verschiedenen Positionen den Unterschied zu machen. Er bringt enorme Schnelligkeit, einen guten Abschluss und eine große Variabilität mit – Eigenschaften, die sehr gut in unser Spielsystem passen.“