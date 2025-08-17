Menü Suche
Nottingham holt McAtee

von David Hamza
James McAtee lächelt @Maxppp

James McAtee (22) schließt sich Nottingham Forest an. Bei den Tricky Trees unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Kontrakt bis 2030. Ein Jahr vor Vertragsende kassiert Manchester City 25 Millionen Euro plus neun Millionen an möglichen Nachzahlungen. Vereinbart wurden zudem eine Weiterverkaufsklausel und Rückkaufoption.

Nottingham Forest
James McAtee is a Red! ❤️
An McAtee hatten auch einige namhafte Bundesligisten Interesse signalisiert. Nun geht es für den englischen U21-Europameister erst einmal in der Premier League weiter.

