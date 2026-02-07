Schalke: Dzeko feiert Startelf-Debüt

Edin Dzeko steht erstmals für den FC Schalke 04 in der Startformation. Wie die Knappen bekanntgeben, rückt der 39-Jährige für die heutige Partie gegen Dynamo Dresden (13 Uhr) in die erste Elf.

Zuvor wurde der Stürmer seit seinem Wechsel von der AC Florenz nach Gelsenkirchen lediglich zweimal eingewechselt. Bei seinem Debüt gegen Kaiserslautern (2:2) erzielte der Bosnier prompt den 1:2-Anschlusstreffer.