Kommentar
2. Bundesliga

Schalke: Dzeko feiert Startelf-Debüt

von Daniel del Federico
Edin Dzeko gibt die Richtung vor @Maxppp
Schalke 04 2-2 Dresden

Edin Dzeko steht erstmals für den FC Schalke 04 in der Startformation. Wie die Knappen bekanntgeben, rückt der 39-Jährige für die heutige Partie gegen Dynamo Dresden (13 Uhr) in die erste Elf.

FC Schalke 04
Unsere Start-1⃣1⃣ für #S04SGD ⤵️
Zuvor wurde der Stürmer seit seinem Wechsel von der AC Florenz nach Gelsenkirchen lediglich zweimal eingewechselt. Bei seinem Debüt gegen Kaiserslautern (2:2) erzielte der Bosnier prompt den 1:2-Anschlusstreffer.

