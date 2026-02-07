Barça verlässt die Super League

Der FC Barcelona ist nicht mehr Teil der European Super League. Die Katalanen haben ihren offiziellen Austritt aus dem Projekt verkündet und die weiteren Gründungsmitglieder bereits formell über diesen Schritt informiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die European Super League wurde 2021 von zwölf Top-Klubs mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine private Liga außerhalb des UEFA-Systems zu gründen. Aufgrund massiven Widerstands von Fans und Verbänden scheiterte das Projekt schnell. Nachdem sich auch Barcelona nun verabschiedet hat, ist Real Madrid das einzig verbleibende Mitglied.