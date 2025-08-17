Bayern reagiert auf Woltemade-Beschluss

Beim FC Bayern akzeptiert man, dass Nick Woltemade (23) in diesem Sommer nicht nach München wechseln wird. Sportdirektor Christoph Freund sagte nach dem Super-Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:1): „Es braucht immer drei Parteien, um einen Transfer abzuwickeln. Das war jetzt nicht der Fall, dass es eine Einigung gegeben hat. Wir sind ziemlich klar, in dem, was wir wollen und wo wir hinwollen.“

Die zuletzt gebotenen 60 Millionen Euro für den VfB waren zu wenig, der gestrige Samstag galt als Deadline im Poker um den Stuttgarter Offensivspieler. VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle erklärte vor der Partie: „Nick Woltemade ist unser Spieler und wird dieses Jahr bei uns spielen. Die Akte ist geschlossen. Das weiß Bayern München. Das haben wir gemeinschaftlich so kommuniziert.“