DFB: Gruda reist ab

Die deutsche U21-Nationalmannschaft wird die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Griechenland (10. Oktober) und Nordirland (14. Oktober) ohne Brajan Gruda (21) bestreiten. Der Offensivspieler muss das Quartier wegen anhaltender Knieprobleme verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese hat Gruda aus dem Premier League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (1:1) am Sonntag davongetragen. U21-Trainer Antonio Di Salvo will vorerst keinen Ersatz für den Profi von Brighton & Hove Albion nachnominieren.