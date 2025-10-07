Menü Suche
U21-Europameisterschaft

DFB: Gruda reist ab

von David Hamza
Die deutsche U21-Nationalmannschaft wird die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Griechenland (10. Oktober) und Nordirland (14. Oktober) ohne Brajan Gruda (21) bestreiten. Der Offensivspieler muss das Quartier wegen anhaltender Knieprobleme verlassen.

Diese hat Gruda aus dem Premier League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (1:1) am Sonntag davongetragen. U21-Trainer Antonio Di Salvo will vorerst keinen Ersatz für den Profi von Brighton & Hove Albion nachnominieren.

