Alba macht Schluss

Jordi Alba (36) hängt im Anschluss an die jetzige Saison seine Fußballschuhe an den Nagel. Auf seinem Instagram-Kanal verkündet der Linksverteidiger von Inter Miami sein Karriereende zum Ende des Jahres offiziell.

Seine erfolgreichsten Jahre erlebte Alba, der 2012 mit Spanien Europameister wurde, beim FC Barcelona. Zwischen 2012 und 2023 war der schnelle Linksfuß für die Katalanen im Einsatz und feierte unter anderem sechsmal die nationale Meisterschaft. Die vergangenen zwei Jahre ließ er seine Karriere in der MLS ausklingen.