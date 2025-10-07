Nagelsmann nominiert Schade nach

Kevin Schade reist zur Nationalmannschaft nach. Wie der DFB bekanntgibt, stößt der Offensivspieler zum Team, da Jamie Leweling sich mit Adduktorenproblemen herumplagt.

Nick Woltemade, der am gestrigen Montag aufgrund eines grippalen Infekts nicht anreisen konnte, wird heute Abend im DFB-Quartier erwartet. Wann der Offensivspieler wieder ins Training einsteigen kann, ist noch unklar.