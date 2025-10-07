WM-Qualifikation Europa
Nagelsmann nominiert Schade nach
Kevin Schade reist zur Nationalmannschaft nach. Wie der DFB bekanntgibt, stößt der Offensivspieler zum Team, da Jamie Leweling sich mit Adduktorenproblemen herumplagt.
DFB-Team @DFB_Team – 19:30
Kader-Update ℹ️ Nick wird, nachdem er wegen eines grippalen Effekts nicht anreisen konnte, heute am Abend im Homeground erwartet. Wann er ins Training einsteigen kann, ist noch offen. Weil Jamie zudem Adduktorenprobleme plagen, wird heute zusätzlich Kevin Schade zum Team stoßen.Bei X ansehen
Nick Woltemade, der am gestrigen Montag aufgrund eines grippalen Infekts nicht anreisen konnte, wird heute Abend im DFB-Quartier erwartet. Wann der Offensivspieler wieder ins Training einsteigen kann, ist noch unklar.
