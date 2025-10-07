Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

Nagelsmann nominiert Schade nach

von Luca Hansen
Kevin Schade vor einem Spiel @Maxppp

Kevin Schade reist zur Nationalmannschaft nach. Wie der DFB bekanntgibt, stößt der Offensivspieler zum Team, da Jamie Leweling sich mit Adduktorenproblemen herumplagt.

DFB-Team
Kader-Update ℹ️ Nick wird, nachdem er wegen eines grippalen Effekts nicht anreisen konnte, heute am Abend im Homeground erwartet. Wann er ins Training einsteigen kann, ist noch offen. Weil Jamie zudem Adduktorenprobleme plagen, wird heute zusätzlich Kevin Schade zum Team stoßen.
Nick Woltemade, der am gestrigen Montag aufgrund eines grippalen Infekts nicht anreisen konnte, wird heute Abend im DFB-Quartier erwartet. Wann der Offensivspieler wieder ins Training einsteigen kann, ist noch unklar.

