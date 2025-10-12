Gerrard-Absage: Profitiert Röhl?

Steven Gerrard wird nicht erneut bei den Glasgow Rangers übernehmen. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass der 45-Jährige dem schottischen Traditionsklub nach längeren Gesprächen abgesagt hat. Der vereinslose Gerrard war bis Ende Juni bei Al Ittihad in Saudi-Arabien angestellt, die Rangers hatte er schon zwischen 2018 und 2021 trainiert.

In Glasgow wird ein Nachfolger für den vor einer Woche freigestellten Russell Martin gesucht. Ein Kandidat beim 55-fachen Meister, der aktuell nur Rang acht belegt, ist Danny Röhl. Der 36-jährige Deutsche soll die Verantwortlichen in ersten Gesprächen beeindruckt haben. Bis Ende Juli war Röhl für den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday verantwortlich.