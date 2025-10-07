Onana vor dauerhaftem United-Abflug?

Nach nur wenigen Wochen hat André Onana die Verantwortlichen von Trabzonspor offenbar schon nachhaltig von sich überzeugt. Laut einem Bericht der ‚Sun‘ hat der türkische Erstligist den Vertretern des Torhüters bereits mitgeteilt, dass man ihn nach der Spielzeit gerne festverpflichten will. Derzeit ist der 29-Jährige nur bis Saisonende von Manchester United ausgeliehen, eine Kaufoption ist im Deal nicht enthalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In seinen vier Einsätzen zeigte Onana ansprechende Leistungen im Kasten von Trabzon, das nach acht Spieltagen auf Tabellenplatz zwei der Süper Lig steht. Gespräche mit United will der Klub vom Schwarzen Meer dem Bericht zufolge zu gegebener Zeit führen. Unklar sei jedoch, ob die Red Devils bereit sind, den Kameruner, der 2023 mit hohen Erwartungen für rund 50 Millionen Euro von Inter Mailand geholt wurde, mit einem größeren Verlust zu verkaufen. Onanas Vertrag in Manchester läuft noch bis 2028.