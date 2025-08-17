VfB: Campbell-Transfer geplatzt

Aufgrund der Rückkehr von Stürmer Tiago Tomás (23/VfL Wolfsburg) zum VfB Stuttgart lassen die Schwaben einen anderen Transfer platzen. Laut ‚Sky‘ wird Angreifer Cole Campbell von Borussia Dortmund doch nicht nach Stuttgart wechseln.

Der VfB war sich mit dem 19-Jährigen bereits seit Wochen über einen Vertrag bis 2030 einig und soll auch die sieben Millionen Euro geboten haben, auf die der BVB seine Schmerzensgrenze für den US-Amerikaner festgelegt hatte. Obwohl Campbell in Dortmund noch einen Vertrag bis 2028 besitzt und die Borussia ihn behalten will, ist ein Abgang zu einem anderen Verein in diesem Sommer noch nicht vom Tisch.