Menü Suche
Kommentar 2
Offiziell Bundesliga

Teure Rückkehr: Tomás wechselt zum VfB

Der VfB Stuttgart hat einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Vom VfL Wolfsburg wechselt Tiago Tomás zurück zu den Schwaben.

von Dominik Sandler - Quelle: vfb.de
1 min.
Tiago Tomás mit großen Kopfhörern @Maxppp

101 Bundesligaspiele hat Tiago Tomás bislang gesammelt. Sein 102. wird der 23-Jährige dort absolvieren, wo er auch sein Debüt im deutschen Oberhaus vor dreieinhalb Jahren gefeiert hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Portugiese verlässt den VfL Wolfsburg nach zwei Jahren und kehrt zum VfB Stuttgart zurück, für den er zwischen 2022 und 2023 für eineinhalb Jahre auf Leihbasis gespielt hatte. VfB-Sportdirektor Christian Gentner verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Tiago bringt viele Qualitäten mit; er ist schnell, dribbelstark und besitzt eine ausgezeichnete Technik. Mit diesen Fähigkeiten passt er nicht nur sehr gut zu unserer Spielidee, sondern wird unseren Offensivbereich noch deutlich variabler und damit wirkungsvoller machen.“

VfB Stuttgart
First time was so nice... 😍😎

#VfB | #Tomás2029
Bei X ansehen

Das Comeback im Schwabenland kostet den VfB dem Vernehmen nach 13 Millionen Euro zuzüglich zwei Millionen an Boni. Viel Geld für den flexiblen Offensivspieler, der bei seinen bisherigen Stationen zwar immer wieder sein Talent aufblitzen ließ, gerade beim Thema Effizienz aber noch viel Luft nach oben hat. Wolfsburg hatte vor zwei Jahren acht Millionen an Sporting Lissabon überwiesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tomás erhält in Stuttgart einen Vertrag bis 2029 und soll dort unter anderem Enzo Millot (23) ersetzen, den es für 28 Millionen Euro nach Saudi-Arabien zu Al Ahli gezogen hat. Beim Supercup gegen den FC Bayern München heute Abend (20:30 Uhr) steht er allerdings noch nicht im Kader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Stuttgart
Tiago Tomás

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Tiago Tomás Tiago Tomás
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert