Teure Rückkehr: Tomás wechselt zum VfB

101 Bundesligaspiele hat Tiago Tomás bislang gesammelt. Sein 102. wird der 23-Jährige dort absolvieren, wo er auch sein Debüt im deutschen Oberhaus vor dreieinhalb Jahren gefeiert hatte.

Der Portugiese verlässt den VfL Wolfsburg nach zwei Jahren und kehrt zum VfB Stuttgart zurück, für den er zwischen 2022 und 2023 für eineinhalb Jahre auf Leihbasis gespielt hatte. VfB-Sportdirektor Christian Gentner verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Tiago bringt viele Qualitäten mit; er ist schnell, dribbelstark und besitzt eine ausgezeichnete Technik. Mit diesen Fähigkeiten passt er nicht nur sehr gut zu unserer Spielidee, sondern wird unseren Offensivbereich noch deutlich variabler und damit wirkungsvoller machen.“

Das Comeback im Schwabenland kostet den VfB dem Vernehmen nach 13 Millionen Euro zuzüglich zwei Millionen an Boni. Viel Geld für den flexiblen Offensivspieler, der bei seinen bisherigen Stationen zwar immer wieder sein Talent aufblitzen ließ, gerade beim Thema Effizienz aber noch viel Luft nach oben hat. Wolfsburg hatte vor zwei Jahren acht Millionen an Sporting Lissabon überwiesen.

Tomás erhält in Stuttgart einen Vertrag bis 2029 und soll dort unter anderem Enzo Millot (23) ersetzen, den es für 28 Millionen Euro nach Saudi-Arabien zu Al Ahli gezogen hat. Beim Supercup gegen den FC Bayern München heute Abend (20:30 Uhr) steht er allerdings noch nicht im Kader.