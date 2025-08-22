Vranckx verlässt Wolfsburg

Aster Vranckx verlässt den VfL Wolfsburg in Richtung Italien. Wie die US Sassuolo offiziell vermeldet, wechselt der 22-Jährige auf Leihbasis zum Serie A-Aufsteiger. Der Deal beinhaltet dem Vernehmen nach eine Leihgebühr von einer Million Euro sowie eine Kaufoption von neun Millionen Euro für Sassuolo.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Vranckx ist es bereits die zweite Leihstation in Italien. Die Saison 2022/23 verbrachte der Belgier beim AC Mailand, für den der Mittelfeldspieler zehn Partien absolvierte. In der vergangenen Saison lief er für die Wölfe insgesamt nur 15 Mal auf, darunter lediglich zweimal über die vollen 90 Minuten. Bei Sassuolo hofft der neunfache Nationalspieler, der vertraglich noch bis 2029 an Wolfsburg gebunden ist, wieder auf regelmäßige Spielzeit.