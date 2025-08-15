Menü Suche
BVB-Vertrag: Gute Nachrichten für Kovac

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Niko Kovac hat den BVB letzte Saison in die Champions League geführt @Maxppp

Borussia Dortmund will mit Niko Kovac in die Zukunft gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Gespräche über eine Vertragsverlängerung bis 2027 inzwischen weit fortgeschritten. Noch vor der Länderspielpause Anfang September könnte der Deal über die Bühne gehen.

Unter der Leitung des Kroaten gelang dem BVB in der vergangenen Saison ein beeindruckender Endspurt, um sich doch noch für die Champions League zu qualifizieren. Zuletzt wurde auch über ein Modell mit Feuerklausel spekuliert, die Verantwortlichen haben sich aber scheinbar für das Modell mit integrierter Verlängerungsklausel entschieden.

