Ex-Leverkusener Bailey hat sich entschieden

von Arouna Touray - Quelle: Sascha Tavolieri | Corriere dello Sport
Leon Bailey von Aston Villa wird es aller Voraussicht nach in die Serie A ziehen. Sascha Tavolieri berichtet, dass sich der 28-Jährige mit der AS Rom auf eine Zusammenarbeit verständigt hat. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ geht es um eine Leihe samt Kaufoption – diese soll sich auf rund 25 Millionen Euro belaufen.

Neben den Römern bekundeten zuletzt auch Klubs aus Saudi-Arabien und Besiktas Interesse an Bailey. 2021 wechselte der Jamaikaner (39 Länderspiele) für 32 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Villans. In der vergangenen Saison fiel der Außenstürmer aus der Startelf und wurde häufig nur als Einwechslungsspieler eingesetzt. Nach 144 Spielen für Villa zieht es den Linksfuß nun wohl nach Italien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
