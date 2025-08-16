Union gibt Benes ab

Laszlo Benes verlässt Union Berlin vorläufig. Wie Kayserispor bekanntgibt, leiht der türkische Erstligist den Mittelfeldspieler für ein Jahr aus. Für den Anschluss besitzt Kayserispor eine Kaufoption.

Der 27-Jährige war erst vor einem Jahr vom Hamburger SV nach Köpenick gekommen, zählte dort aber nicht zum Stammpersonal. Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt wünscht Benes nur das Beste: „László ist ein Spieler, auf den wir uns stets verlassen konnten – besonders seine Joker-Qualitäten haben uns vergangene Saison geholfen. Natürlich wünscht auch er sich mehr Spielzeit und dem wollten wir nicht im Weg stehen. Wir wünschen ihm alles Gute und werden seine weitere Entwicklung im Auge behalten.“