Medizincheck: Union findet Bénes-Abnehmer

Laszlo Bénes von Union Berlin steht vor einem Wechsel in die Türkei. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befindet sich der 27-Jährige bereits in der Türkei, um den Medizincheck bei Kayserispor zu absolvieren. Bei dem Deal handelt es sich um eine einjährige Leihe.

Bénes konnte sich nach seinem Wechsel vom Hamburger SV im Sommer 2024 bei den Eisernen nicht durchsetzen. In der vergangenen Bundesligasaison kam der Mittelfeldspieler nur auf 23 Kurzeinsätze. Bei Kayserispor hofft der Slowake (34 Länderspiele) nun wieder auf regelmäßige Einsatzzeiten. Bei den Türken trifft Bénes auf den ehemaligen Bundesliga-Coach Markus Gisdol.