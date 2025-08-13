HSV: Gerüchte um neuen Mittelfeldspieler

Der Hamburger SV könnte noch einmal im zentralen Mittelfeld nachlegen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, gehören die Rothosen zum Interessentenkreis um Jordan Holsgrove von GD Estoril aus Portugal. Der 25-jährige Schotte hat dem Bericht zufolge neben dem HSV auch Klubs aus der zweiten englischen Liga sowie Teams aus Spanien auf sich aufmerksam gemacht.

Holsgrove war vergangenen Sommer nach einer Spielzeit auf Leihbasis ablösefrei von Olympiakos Piräus fest zu Estoril gewechselt. Bei den Portugiesen agierte der Linksfuß, der auch im offensiven Mittelfeld spielen kann, meist als Sechser oder Achter und war in der vergangenen Saison mit 29 Einsätzen und sechs Torbeteiligungen einer der Leistungsträger beim Tabellenachten. Holsgroves Vertrag läuft noch bis 2028. Entsprechend müsste der HSV eine gewisse Ablöse für den Mittelfeld-Stabilisator auf den Tisch legen.