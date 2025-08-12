BVB einig mit Silva – mehrere Haken bleiben

Fábio Silva hat die Qual der Wahl, kann sich aber offensichtlich auch nicht so recht entscheiden. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Portugiese mit Borussia Dortmund auf einen Fünfjahresvertrag verständigt. Das erste Problem: Mit RB Leipzig hatte Silva erst kurz zuvor ebenfalls eine Übereinkunft erzielt. Das Rennen ist also nach wie vor offen.

Zumal – und das ist der zweite Haken – die Verhandlungen über eine Ablöse sehr kompliziert sind und zwischen mehreren Parteien geführt werden. 25 plus fünf Millionen Euro stehen zurzeit im Raum. Allerdings sehen sich nicht nur der BVB und Leipzig mit dieser Forderung konfrontiert, sondern auch diverse englische Klubs, die ebenfalls gerne zuschlagen würden.

Nicht weniger als drei BVB-Angebote haben die Wolves in den vergangenen Tagen abgelehnt. Das schreckt natürlich ab, sodass Dortmund laut ‚Sky‘ für den Moment auf Alternativkandidaten umgeschwenkt ist. Ein möglicher Silva-Transfer befinde sich vorerst „on hold“.