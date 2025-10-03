Auslaufende Bayern-Verträge: Eberl äußert sich

Beim FC Bayern will man sich im Vertragspoker mit gleich mehreren Spielern nicht in die Karten schauen lassen. Sportvorstand Max Eberl sagt bei ‚Sky‘: „Demnächst gibt es nichts zu verkünden. Wir machen das in aller Ruhe und Gelassenheit. Wir haben klar unsere Vorstellungen. Wir werden natürlich alle drei Tage medial gefragt, das ist auch legitim. Aber wir werden es ganz in Ruhe im Hintergrund machen und werden es dann verkünden, wenn es zu verkünden ist.“

Die Verträge von Manuel Neuer (39), Dayot Upamecano (26), Serge Gnabry (30), Leon Goretzka (30) und Raphaël Guerreiro (31) laufen im Sommer aus. Bei Guerreiro und Goretzka stehen die Zeichen wohl eher auf Trennung. Mit den bis 2027 gebundenen Konrad Laimer (28) und Harry Kane (32) will der Rekordmeister gerne verlängern.