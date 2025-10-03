Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayern-Personal: Eine gute & eine schlechte Nachricht

von Julian Jasch
Min-Jae Kim im Training beim FC Bayern @Maxppp
Frankfurt FC Bayern

Der FC Bayern kann beim morgigen Topspiel (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wieder auf Min-jae Kim (28) zurückgreifen. FCB-Cheftrainer Vincent Kompany bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der Innenverteidiger mit dabei sein wird, nachdem er die gestrige Trainingseinheit verpasst hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Kaderrückkehr für Torhüter Jonas Urbig (22) kommt derweil noch zu früh. Laut Kompany wird die Nummer zwei, die aktuell von Sven Ulreich (37) vertreten wird, erst nach der Länderspielpause wieder eine Option sein.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Min-Jae Kim
Jonas Urbig

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Min-Jae Kim Min-Jae Kim
Jonas Urbig Jonas Urbig
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert