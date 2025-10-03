Bayern-Personal: Eine gute & eine schlechte Nachricht

Der FC Bayern kann beim morgigen Topspiel (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wieder auf Min-jae Kim (28) zurückgreifen. FCB-Cheftrainer Vincent Kompany bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der Innenverteidiger mit dabei sein wird, nachdem er die gestrige Trainingseinheit verpasst hatte.

Eine Kaderrückkehr für Torhüter Jonas Urbig (22) kommt derweil noch zu früh. Laut Kompany wird die Nummer zwei, die aktuell von Sven Ulreich (37) vertreten wird, erst nach der Länderspielpause wieder eine Option sein.