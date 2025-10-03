Tottenham bindet Bentancur

Rodrigo Bentancur (28) bleibt Tottenham Hotspur treu. Wie die Nordlondoner vermelden, hat der Mittelfeldspieler einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben. Der ursprüngliche Kontrakt wäre 2026 ausgelaufen.

Trainer Thomas Frank kann seine Begeisterung kaum verbergen: „Ich bin sehr glücklich, dass Rodrigo sich für eine Zukunft beim Verein entschieden hat. Er ist ein fantastischer Mittelfeldspieler, der Spiele bestimmen und das Team zusammenhalten kann. Außerdem hat er die Fähigkeit, in den Strafraum vorzudringen, Torchancen zu kreieren und selbst Tore zu schießen.“