Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Tottenham bindet Bentancur

von Luca Hansen - Quelle: tottenhamhotspur.com
1 min.
Rodrigo Bentancur im Spurs-Trikot @Maxppp

Rodrigo Bentancur (28) bleibt Tottenham Hotspur treu. Wie die Nordlondoner vermelden, hat der Mittelfeldspieler einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben. Der ursprüngliche Kontrakt wäre 2026 ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Tottenham Hotspur
We are delighted to announce that Rodrigo Bentancur has signed a new, long-term contract with the Club ✍️
Bei X ansehen

Trainer Thomas Frank kann seine Begeisterung kaum verbergen: „Ich bin sehr glücklich, dass Rodrigo sich für eine Zukunft beim Verein entschieden hat. Er ist ein fantastischer Mittelfeldspieler, der Spiele bestimmen und das Team zusammenhalten kann. Außerdem hat er die Fähigkeit, in den Strafraum vorzudringen, Torchancen zu kreieren und selbst Tore zu schießen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Tottenham
Rodrigo Bentancur

Weitere Infos

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham Hotspur
Rodrigo Bentancur Rodrigo Bentancur
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert