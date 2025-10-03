Kamada-Deal in Arbeit

Crystal Palace würde den auslaufenden Kontrakt von Daichi Kamada (29) gerne verlängern. ‚Sky Sports‘ berichtet von losen Gesprächen, die zwischen den Parteien stattgefunden haben. Weit fortgeschritten sind die Verhandlungen aber noch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

2024 war der Ex-Frankfurter ablösefrei von Lazio Rom in die Premier League gewechselt. In seiner Debütsaison musste sich Kamada noch ein wenig zurechtfinden (keine Torbeteiligung in 34 Einsätzen). Die neue Saison startete aber herausragend für den Japaner, der sogar zum Premier League-Spieler des Monats gewählt werden könnte.