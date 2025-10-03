Bayer verkündet bittere Tape-Diagnose

Bayer Leverkusen muss vorerst auf Axel Tape verzichten. Wie die Werkself bekanntgibt, hat sich der Defensivmann beim 1:1 in der Champions League gegen die PSV Eindhoven eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt bis November aus.

Der 18-Jährige beackerte zuletzt die rechte Schiene beim Vizemeister. Erst im Sommer war er ablösefrei von Paris St. Germain nach Leverkusen gewechselt.