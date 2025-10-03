Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Köln stand vor Transfer-Coup

von Luca Hansen - Quelle: Geissblog
1 min.
Fisnik Asllani geht @Maxppp

Dem 1. FC Köln wäre im Winter beinahe ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Wie der ‚Geissblog‘ berichtet, standen die Domstädter im Januar kurz vor einer Verpflichtung von Fisnik Asllani. Der Angreifer war damals noch von der TSG Hoffenheim an die SV Elversberg ausgeliehen, sollte aber direkt an den Rhein wechseln. Im Gegenzug hätte Tim Lemperle (23) den sofortigen Weg in den Kraichgau antreten sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Letztlich sagte der 23-Jährige den Kölnern aber ab, da er als Leistungsträger Elversberg im Aufstiegskampf nicht im Stich lassen wollte. Mittlerweile ist Asllani bei seinem Stammverein Hoffenheim im Sturmzentrum gesetzt. An seiner Seite stürmt nun Lemperle.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Hoffenheim
Köln
Elversberg
Fisnik Asllani
Tim Lemperle

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Köln Logo 1. FC Köln
Elversberg Logo SV Elversberg
Fisnik Asllani Fisnik Asllani
Tim Lemperle Tim Lemperle
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert