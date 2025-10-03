Köln stand vor Transfer-Coup

Dem 1. FC Köln wäre im Winter beinahe ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Wie der ‚Geissblog‘ berichtet, standen die Domstädter im Januar kurz vor einer Verpflichtung von Fisnik Asllani. Der Angreifer war damals noch von der TSG Hoffenheim an die SV Elversberg ausgeliehen, sollte aber direkt an den Rhein wechseln. Im Gegenzug hätte Tim Lemperle (23) den sofortigen Weg in den Kraichgau antreten sollen.

Letztlich sagte der 23-Jährige den Kölnern aber ab, da er als Leistungsträger Elversberg im Aufstiegskampf nicht im Stich lassen wollte. Mittlerweile ist Asllani bei seinem Stammverein Hoffenheim im Sturmzentrum gesetzt. An seiner Seite stürmt nun Lemperle.