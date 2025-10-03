Barça nimmt Juwel ins Visier

Der FC Barcelona hat die Angel nach Gonçalo Oliveira von Benfica Lissabon ausgeworfen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, gab es am gestrigen Donnerstag ein Treffen zwischen Sportdirektor Deco und den Beratern des Innenverteidigers. Konkrete Verhandlungen sind aber noch nicht geführt worden.

Der 19-Jährige wird auch von Benfica-Trainer José Mourinho sehr geschätzt, der einen Abgang des Linksfußes verhindern wollen dürfte. Oliveiras Vertrag in der portugiesischen Hauptstadt läuft noch bis 2029.