Ex-Schalker Fuchs erhält Trainerjob

Christian Fuchs gehört nun dem Kreis der Proficheftrainer an. Wie Newport County mitteilt, übernimmt der 39-jährige Österreicher ab sofort die Mannschaft des englischen Viertligisten. Seit 2023 war Fuchs bereits als Co-Trainer beim Charlotte FC in der MLS aktiv, von heute an erhält er erstmals die volle Verantwortung bei einem Klub.

Als Spieler war der Linksfuß in der Bundesliga für den VfL Bochum, den 1. FSV Mainz 05 und den FC Schalke 04 aktiv. Seinen größten Erfolg aber feierte er mit Leicester City beim überraschenden Gewinn der englischen Meisterschaft 2016.