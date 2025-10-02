FC Bayern: Klare Tendenz bei Guerreiro

Wenn Raphaël Guerreiro Arbeitspapier beim FC Bayern 2026 ausläuft, werden sich die Wege voraussichtlich trennen. In dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, der 31-jährige Portugiese sei „nahezu chancenlos“, was eine Vertragsverlängerung in München angeht.

Es läuft also auf einen ablösefreien Abgang des Linksfußes hinaus, der vor etwas mehr als zwei Jahren ebenfalls unentgeltlich von Borussia Dortmund an die Säbener Straße gekommen war und seitdem immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

Insgesamt kommt Guerreiro in seiner Bayern-Zeit bislang auf 72 Einsätze mit neun Treffern und fünf Vorlagen. In den ganz wichtigen Spielern setzten die Trainer aber zumeist auf anderes Personal. In sportlicher Hinsicht wäre ein Weggang des 65-fachen Nationalspielers also zu verschmerzen.