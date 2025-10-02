Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

FC Bayern: Klare Tendenz bei Guerreiro

Raphaël Guerreiros Vertrag endet im kommenden Sommer. Die Tendenz, wie es mit dem flexibel einsetzbaren Linksverteidiger weitergeht, ist inzwischen recht eindeutig.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Raphaël Guerreiro lässt die Zunge baumeln @Maxppp

Wenn Raphaël Guerreiro Arbeitspapier beim FC Bayern 2026 ausläuft, werden sich die Wege voraussichtlich trennen. In dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, der 31-jährige Portugiese sei „nahezu chancenlos“, was eine Vertragsverlängerung in München angeht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es läuft also auf einen ablösefreien Abgang des Linksfußes hinaus, der vor etwas mehr als zwei Jahren ebenfalls unentgeltlich von Borussia Dortmund an die Säbener Straße gekommen war und seitdem immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

Insgesamt kommt Guerreiro in seiner Bayern-Zeit bislang auf 72 Einsätze mit neun Treffern und fünf Vorlagen. In den ganz wichtigen Spielern setzten die Trainer aber zumeist auf anderes Personal. In sportlicher Hinsicht wäre ein Weggang des 65-fachen Nationalspielers also zu verschmerzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Raphaël Guerreiro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Raphaël Guerreiro Raphaël Guerreiro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert