Leipzig: Rückschlag für Werner

Timo Werner muss beim Kampf um mehr Einsatzzeit einen Rückschlag verkraften. Wie RB Leipzig mitteilt, ist der Stürmer für das morgige Spiel (15:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund aufgrund muskulärer Beschwerden keine Kaderoption. Neben dem 29-Jährigen fehlt auch Kevin Kampl (34) im Aufgebot. Der Mittelfeldspieler ist krank.

Werner hat bei den Sachsen einen schweren Stand. Der Topverdiener sollte eigentlich im Sommer verkauft werden, ein Abnehmer fand sich jedoch nicht. Im Winter könnte ein Wechsel wieder Thema werden, auch ein Transfer innerhalb der Bundesliga ist dabei offenbar nicht ausgeschlossen.