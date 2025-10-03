DFB-Juwel spricht über Verbandswechsel

Dem DFB könnte ein Talent durch die Lappen gehen. Wie Nicolò Tresoldi gegenüber ‚Sky Italia‘ betont, schließt er einen Verbandswechsel nicht aus: „Die Regeln erlauben es, und mein Telefon ist eingeschaltet. Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen. Aber im Moment spiele ich für Deutschland, ich habe mich dafür entschieden, auch wenn es nur die U21 ist. Ich fühle mich sehr wohl. Man wird sehen, was in Zukunft passiert.“

Bislang spielt der Stürmer noch für die deutsche U21-Auswahl. Im Aufgebot der A-Nationalmannschaft fehlt der 21-Jährige trotz guter Leistungen für den FC Brügge erneut. Neben Deutschland und Italien könnte Tresoldi auch für den aktuellen Weltmeister Argentinien auflaufen.