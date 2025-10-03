Menü Suche
Nach Wechselgerüchten: Bayer bindet Palacios

Noch im Sommer kursierten Abschiedsgerüchte um Exequiel Palacios. Jetzt hat der Argentinier seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen verlängert.

von David Hamza - Quelle: bayer04.de
1 min.
Exequiel Palacios mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Exequiel Palacios (26) bleibt bei Bayer Leverkusen. Der zentrale Mittelfeldspieler hat seinen bis 2028 datierten Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

Im August hatten neben West Ham United auch die Saudi-Klubs Al Ahli und Al Nassr die Fühler nach Palacios ausgestreckt, der durchaus Bereitschaft für einen Transfer in die Wüste signalisiert hat. Bayer hatte einen Preis von 45 Millionen Euro aufgerufen, nun dürften die Wechselspekulationen für die nähere Zukunft erst einmal vom Tisch sein.

Palacios, der für die restliche Hinrunde mit einer Adduktorenverletzung ausfällt, war Anfang 2020 für 17 Millionen Euro von River Plate nach Leverkusen gewechselt.

Bayer 04 Leverkusen
Pala bleibt! 🤝
Exequiel Palacios hat seinen Vertrag in Leverkusen vorzeitig bis 2030 verlängert. ⚫️🔴

#Pala2030 | #Bayer04
Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt: „Exequiel Palacios hat sich seit seiner Verpflichtung 2020 zu einer tragenden Säule unserer Werkself entwickelt. Er war einer der Leistungsträger in den zurückliegenden Jahren und wird auch künftig viel Verantwortung übernehmen beim Aufbau einer erfolgshungrigen und titelfähigen Mannschaft.“

Palacios betont: „Bayer 04 hat sich seit meiner Ankunft in Deutschland vor fünf Jahren geradezu atemberaubend entwickelt. Es ist ein tolles Gefühl, ein wichtiger Teil dieses Prozesses gewesen zu sein. Jetzt wollen wir diese Geschichte fortschreiben mit einer Mannschaft, die alles mitbringt, um weiterhin eine gute Rolle in den nationalen und europäischen Wettbewerben zu spielen.“

