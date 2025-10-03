Menü Suche
Für 2027: Arsenal schnappt sich Offensiv-Talent

von Julian Jasch - Quelle: arsenal.com
Victor Ozhianvuna auf dem Spielfeld @Maxppp

Der FC Arsenal sichert sich frühzeitig die Dienste von Victor Ozhianvuna (16). Der Offensivspieler wechselt 2027, wenn er 18 Jahre alt ist, vom irischen Erstligisten Shamrock Rovers zu den Gunners.

Arsenal Academy
Welcome to The Arsenal, Victor Ozhianvuna ❤️

We’ve reached an agreement for the 16-year-old forward to join the club from Shamrock Rovers in January 2027 👇
Trotz seines jungen Alters hat der irische U18-Nationalspieler schon 16 Einsätze für die Profis auf dem Buckel. Im Februar durfte Ozhianvuna sogar für 16 Minuten in der Conference League im Zwischenrundenrückspiel gegen Molde FK ran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Premier Division
Arsenal
Shamrock
Victor Ozhianvuna

Premier League
Premier Division Premier Division
Arsenal Logo FC Arsenal
Shamrock Logo Shamrock Rovers
Victor Ozhianvuna Victor Ozhianvuna
