Für 2027: Arsenal schnappt sich Offensiv-Talent

Der FC Arsenal sichert sich frühzeitig die Dienste von Victor Ozhianvuna (16). Der Offensivspieler wechselt 2027, wenn er 18 Jahre alt ist, vom irischen Erstligisten Shamrock Rovers zu den Gunners.

Trotz seines jungen Alters hat der irische U18-Nationalspieler schon 16 Einsätze für die Profis auf dem Buckel. Im Februar durfte Ozhianvuna sogar für 16 Minuten in der Conference League im Zwischenrundenrückspiel gegen Molde FK ran.