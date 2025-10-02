Rummenigge-Aussagen zu Woltemade „etwas dumm“

Die „Idioten“-Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge zum Transfer von Nick Woltemade (23) haben hohe Wellen geschlagen. Bei Newcastle-Flügelspieler Anthony Gordon lösten diese allerdings nur Unverständnis aus, wie er nach dem gestrigen 4:0-Sieg der Magpies in der Champions League gegen Union St. Gilloise preisgab: „Ich verstehe nicht, warum du dich zu einem Spieler äußerst, der nicht in deinem Verein spielt. Das ist ehrlich gesagt etwas dumm, vor allem, wenn der Spieler einen wirklich guten Start hingelegt hat.“

Über Woltemade verlor der 24-Jährige indes nur positive Worte: „Ich fand Nick ehrlich gesagt großartig, wie er den Ball unter ständigem Druck gehalten hat. Sein Spielaufbau, sein Zusammenspiel – es ist eine Freude, mit ihm zu spielen.“ Woltemade wechselte im Sommer für bis zu 90 Millionen Euro in Englands Norden und hat dort mit drei Toren in sechs Pflichtspielen einen starken Start erwischt.