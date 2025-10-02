FC Bayern: Kim muss passen

Min-jae Kim (28) muss eine Trainingspause einlegen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, war der Innenverteidiger bei der heutigen Übungseinheit nicht mit von der Partie.

Beim 5:1 in der Champions League am Dienstag gegen den Pafos FC hatte Kim einen Schlag abbekommen, konnte die Partie aber zu Ende bringen. Bei der Abwesenheit heute soll es sich in erster Linie um eine Vorsichtsmaßnahme halten, ein längerer Ausfall sei nach aktuellem Stand nicht zu befürchten.