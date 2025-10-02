Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

FC Bayern: Kim muss passen

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Min-jae Kim im Bayern-Trikot @Maxppp

Min-jae Kim (28) muss eine Trainingspause einlegen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, war der Innenverteidiger bei der heutigen Übungseinheit nicht mit von der Partie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 5:1 in der Champions League am Dienstag gegen den Pafos FC hatte Kim einen Schlag abbekommen, konnte die Partie aber zu Ende bringen. Bei der Abwesenheit heute soll es sich in erster Linie um eine Vorsichtsmaßnahme halten, ein längerer Ausfall sei nach aktuellem Stand nicht zu befürchten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Min-Jae Kim

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Min-Jae Kim Min-Jae Kim
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert